Sciopero aerei: saltano 14 voli Alitalia nell´Isola



ALGHERO - Ancora problemi per chi venerdì dovrà viaggiare in aereo. In vista dello sciopero dei controllori di volo di venerdì 25 ottobre (dalle 13 alle 17) e altre agitazioni nel settore del trasporto aereo (con orari variabili dalle 4 ore alle 24 ore), Alitalia è stata costretta a cancellare una serie di voli, sia nazionali che internazionali, programmati per quel giorno.



Opereranno invece regolarmente i voli del 25 ottobre nelle fasce garantite dalle 7 alle 10 e dalle 10 alle 21. Come conseguenza delle cancellazioni dei voli del 25 ottobre per gli scioperi di 24 ore, la compagnia è stata costretta ad annullare anche due collegamenti nella serata del 24 ottobre e un volo nella prima mattinata del 26 ottobre.



Disagi che avranno ripercussioni anche sul traffico da e per la Sardegna. Saltano 12 voli da Cagliari programmati per gli aeroporto di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, e 2 collegamenti dall'aeroporto di Alghero con Roma Fiumicino.