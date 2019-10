Condividi | Red 12:29 A darne l’annuncio è il consigliere regionale Aldo Salaris, coordinatore regionale del partito che, con i massimi dirigenti ed al leader del movimento politico Massimo Fantola, ha presieduto il congresso tenutosi venerdì nelle sale dell’Hotel Sandalia di Nuoro Nuorese: Fadda coordina i Riformatori



NUORO - È Marco Fadda il nuovo coordinatore territoriale dei Riformatori sardi per il Nuorese. A darne l’annuncio è il consigliere regionale Aldo Salaris, coordinatore regionale del partito che, con i massimi dirigenti ed al leader del movimento politico Massimo Fantola, ha presieduto il congresso tenutosi venerdì nelle sale dell’Hotel Sandalia di Nuoro.



Salaris, classe 1982, come detto dai vertici del partito, «sta portando avanti un grande lavoro di rinnovamento e di espansione del partito in tutti i territori della Sardegna, coinvolgendo, tra l’altro, le Amministrazioni locali e le associazioni di categoria nella battaglia per il riconoscimento del principio di Insularità». Il neocoordinatore Fadda, vicesindaco ed assessore ai Lavori pubblici di Siniscola, dopo il passaggio di consegne con l’uscente Roberto Lai, ha dichiarato che darà immediatamente il via ad un fitto programma di incontri, con l’obiettivo di raccogliere le opinioni di iscritti e sostenitori così da poter essere propositivo nel formulare proposte di risoluzione dei problemi e delle criticità del territorio. Vicecoordinatrice è stata nominata Silvia Cadeddu, primo cittadino di Birori.



Nella foto: Aldo Salaris e Marco Fadda