Questa mattina, infopoint della campagna solidale in Via Don Minzoni. La responsabile per la Sardegna Monica Pulina sta preparando la partenza, fissata per lunedì 4 novembre, quando partirà da Alghero alla volta della Tanzania con un carico di speranza