Per l´occasione, il Banco di Sardegna e l´Azienda speciale della Camera di commercio di Nuoro), in collaborazione con la Regione autonoma della Sardegna ed il Comune, hanno organizzato un convegno sul tema "Turismo rurale, sport e nuove opportunità: il valore delle esperienze" Autunno in Barbagia fa tappa ad Aritzo



ARITZO – In occasione di Autunno in Barbagia, che nel prossimo fine settimana farà tappa ad Aritzo, il Banco di Sardegna e l'Aspen (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Nuoro), in collaborazione con la Regione Sardegna e il Comune, hanno organizzato un convegno sul tema “Turismo rurale, sport e nuove opportunità: il valore delle esperienze”. Si parlerà di come si possano valorizzare le potenzialità del territorio, a partire dalle produzioni locali e dai servizi legati alla tradizione (ambientale, culturale ed agroalimentare), ampliando l’offerta con altre attrazioni turistiche complementari alle prime: l'esempio si è vissuto con i ritiri estivi di preparazione delle eccellenze dello sport isolano (il Cagliari calcio già da alcuni anni e la Dinamo basket Sassari più di recente), che hanno stimolato l'arrivo ad Aritzo di numerosi nuovi visitatori che, con l’occasione, hanno avuto modo di apprezzare e conoscere meglio il paese ed il territorio circostante.



Da diversi anni, il Banco, in collaborazione con la Camera di commercio di Nuoro, la Regione Sardegna e le amministrazioni locali, promuove, nel circuito di Autunno in Barbagia, iniziative pubbliche di confronto per stimolare idee concretizzabili in nuove opportunità di sviluppo che possano valorizzare ulteriormente le risorse umane e naturali che la Barbagia offre. L'appuntamento ad Aritzo è per sabato 26 ottobre, alle 10, nell'Auditorium dell'Istituto Tecnico commerciale “A.Maxia”.



Il convegno sarà moderato dal giornalista Pasquale Porcu e si aprirà con gli interventi del sindaco di Aritzo Gualtiero Mameli e del presidente della Camera di commercio di Nuoro Agostino Cicalò. Dopo le testimonianze di Enrico Sonna (operatore del Consorzio turistico trentino Val di Pejo, gemellato con Aritzo) e di alcuni imprenditori locali, i lavori proseguiranno con gli interventi dell’assessore regionale del Turismo, artigianato e commercio Gianni Chessa e del direttore generale del Banco di Sardegna Giuseppe Cuccurese. Le conclusioni saranno affidate al presidente del Banco di Sardegna Antonello Arru.



