Fulmine sul capannone: fiamme ad Alghero

Fuoco domato e zona bonificata. I Vigili del fuoco che hanno sottolineato la collaborazione nei rifornimenti dei mezzi da parte della vicina Cantina sociale di Santa Maria la Palma. ALGHERO – Se il vento di scirocco ha alimentato gli incendi di Arborea [LEGGI] e Bosa [LEGGI] nella notte tra martedì e mercoledì, il temporale che ha colpito la Riviera del corallo nelle ultime ore non ha agevolato il territorio. Infatti, a causa di un fulmine caduto sul capannone intorno alle 7 di oggi (giovedì), ha preso fuoco il pagliaio di un'azienda agricola di Santa Maria la Palma.Il capannone è andato distrutto ma, fortunatamente, non si sono registrati danni a persone. Dopo circa cinque ore di lavoro, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Alghero sono riusciti a portare a termine l'intervento.Fuoco domato e zona bonificata. I Vigili del fuoco che hanno sottolineato la collaborazione nei rifornimenti dei mezzi da parte della vicina Cantina sociale di Santa Maria la Palma.