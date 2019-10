Condividi | Red 23:13 La compagnia aerea opererà per la prima volta la rotta nel periodo invernale. Saranno 9mila i posti disponibili per volare anche durante l´inverno, grazie ai collegamenti da e per il Veneto, disponibili due volte alla settimana. A settembre, Volotea ha festeggiato il suo primo milione di passeggeri dal 2012 sullo scalo olbiese Olbia-Verona targato Volotea in inverno



OLBIA - Volotea guarda avanti e gioca d’anticipo riconfermando, per la prima volta anche durante la stagione invernale, la rotta in partenza da Olbia con destinazione Verona. Su questo collegamento saranno 9mila i posti in vendita. La compagnia aerea opererà la rotta invernale due volte a settimana: decollerà dal “Costa Smeralda” il giovedì (alle 11.45) e la domenica (alle 12.15), mentre partirà dal “Valerio Catullo” il giovedì (alle 10) e la domenica (alle 10.30).



Nei primi nove mesi del 2019, oltre 268mila passeggeri hanno scelto Volotea per volare da o per Olbia, pari ad un incremento del 36percento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il vettore ha operato più di 2mila voli al Costa Smeralda, raggiungendo un load factor del 96percento e collegando Olbia con undici destinazioni, otto nazionali (Bari, Genova, Napoli, Palermo, Torino, Venezia, Verona e Milano Bergamo) e tre francesi (Bordeaux, Nantes e Strasburgo). Volotea, è presente a Olbia dal 2012 e, a settembre, ha superato il suo primo milione di passeggeri trasportati a livello locale. Quest'anno, l’offerta del vettore al Costa Smeralda è stata di 294mila posti (+32percento rispetto al 2018) e si attesta come seconda compagnia ad Olbia per numero di destinazioni collegate.



