Da venerdì a domenica, la casa editrice algherese sarà protagonista al "Festival del giallo e del noir italian"i con Neria De Giovanni, che presenterà "Amalasunta, regina barbara", e con Danila Marsotto, autrice de "La canzone del commissario Baleni" La Nemapress vola a Ravenna



ALGHERO - Nei giorni della festa di Halloween, dedicati alla celebrazione dell’occulto e del mistero. a Ravenna, da venerdì 1 a domenica 3 novembre , all’interno del “Festival del giallo e del noir italiani”, si svolgerà la prima edizione di “Una città in giallo“, con la presenza di editori indipendenti da tutta Italia. Doppio appuntamento con la Nemapress edizioni: venerdì 1, con Neria De Giovanni, e sabato 2, con Danila Marsotto, alle 12, nella sala Spadolini della biblioteca Oriani.



Non poteva esserci migliore occasione per la casa editrice algherese di portare a battesimo il romanzo di Marsotto “La canzone del commissario Baleni”, nel quale l’autrice ci fa conoscere questa nuova figura di commissario, mentre indaga sul misterioso delitto di un noto industriale romano, per il quale non si riesce a comprendere la ragione e, soprattutto, il movente. Il commissario Baleni si inserisce a pieno titolo nel filone del poliziesco “alll’italiana”, un personaggio sornione ed acuto, apparentemente bonario, ma pronto e determinato nelle sue indagini.



E come non riproporre nella città che la vide regina, la tragica fine di Amalasunta, la figlia prediletta di Teodorico, che De Giovanni, con la sua straordinaria fantasia, ha riportato alla luce dalle profondità della storia, dove giaceva dimenticata, vittima di un orrendo e misterioso delitto sulle coste del lago di Bolsena, mentre si recava a Costantinopoli per firmare la pace con l’imperatore romano d’oriente. La sua morte fu il pretesto per Giustiniano di scatenare la guerra gotico-bizantina, che portò alla fine del’impero gotico in Italia.



