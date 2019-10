Condividi | Cor 12:00 Il fatto è avvenuto al porto. Immediati i soccorsi e la chiamata ai carabinieri. Per la donna una prognosi di dieci giorni di cure. Una discussione tra ex conviventi finisce con l´aggressione Alghero: testata all´ex compagna



ALGHERO - Ancora storie di inaudita violenza ad Alghero. Ed ancora coinvolte le donne. Questa volta però l'aggressione denunciata alle forze dell'ordine sarebbe proprio avvenuta in pieno giorno ed all'aperto. Davanti perfino ad alcuni testimoni.



L'episodio è avvenuto già da qualche giorno al porto, ma la notizia è trapelata soltanto in queste ore. All'origine di tutto, ci sarebbe una discussione finita male. Così un pescatore algherese, probabilmente accecato dalla rabbia, avrebbe sferrato una testa all'indirizzo della compagna.



Secondo le uniche indiscrezioni circolate, tra i due la relazione si era interrotta dopo una quindicina d'anni, ma evidentemente a non essersi arrestate erano le discussioni. Così qualche giorno fa, quando lei è andata a ritirare il figlio, l'improvvisa violenza.



Immediata la chiamata indirizzata ai militari della compagnia di via Don Minzoni, che accorsi sul posto hanno immediatamente avviato le indagini per risalire all'esatta dinamica dell'aggressione. Sul posto anche il 118 che ha accompagnato la donna al Pronto soccorso. ALGHERO - Ancora storie di inaudita violenza ad Alghero. Ed ancora coinvolte le donne. Questa volta però l'aggressione denunciata alle forze dell'ordine sarebbe proprio avvenuta in pieno giorno ed all'aperto. Davanti perfino ad alcuni testimoni.L'episodio è avvenuto già da qualche giorno al porto, ma la notizia è trapelata soltanto in queste ore. All'origine di tutto, ci sarebbe una discussione finita male. Così un pescatore algherese, probabilmente accecato dalla rabbia, avrebbe sferrato una testa all'indirizzo della compagna.Secondo le uniche indiscrezioni circolate, tra i due la relazione si era interrotta dopo una quindicina d'anni, ma evidentemente a non essersi arrestate erano le discussioni. Così qualche giorno fa, quando lei è andata a ritirare il figlio, l'improvvisa violenza.Immediata la chiamata indirizzata ai militari della compagnia di via Don Minzoni, che accorsi sul posto hanno immediatamente avviato le indagini per risalire all'esatta dinamica dell'aggressione. Sul posto anche il 118 che ha accompagnato la donna al Pronto soccorso.