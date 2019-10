video Condividi | Red 14:42 Tragico schianto nel rettilineo tra Surigheddu e la rotonda di Rudas. L´incidente automobilistico, attorno alle 13.45, ha causato la morte del 39enne di Uri Michele Petretto, mentre un altro è rimasto ferito. Le immagini dei soccorsi Pauroso schianto ad Alghero

Muore 39enne di Uri, feriti



ALGHERO - Tragico schianto nel rettilineo tra Surigheddu e la rotonda di Rudas. L'incidente automobilistico, attorno alle 13.45, ha causato la morte del 39enne di Uri Michele Petretto, mentre un altro è rimasto ferito.



Da una prima ricostruzione, alla base del tremendo frontale tra due autovetture, una Citroen Xsara ed una Bmw, potrebbe esserci una manovra di sorpasso. Pronto l'intervento del personale medico del 118, a bordo di un'autoambulanza e di un elicottero.



Sul posto anche Polizia, Carabinieri e Vigili del fuoco del Distaccamento di Alghero, che stanno provvedendo a bonificare la zona ed a regolamentare il traffico veicolare. Traffico che, ovviamente, in questo momento è bloccato in entrambe le direzioni.



Nella foto: le auto coinvolte nell'incidente



