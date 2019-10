Condividi | Cor 9:35 Soltanto una fatalità il fatto che il grosso tronco non abbia colpito nessun bambino ad Alghero. Quel luogo, infatti, nonostante le non ottimali condizioni di decoro, è molto frequentato dai ragazzini e bambini di tutte le età Precipita una palma, bimbi a rischio in piazza



ALGHERO - Pericolo in Largo San Francesco ad Alghero. Precipita al suolo una grossa palma e rischia di travolgere i bambini che in quel luogo giocano e corrono spensierati. Soltanto una fatalità il fatto che il grosso tronco non abbia colpito nessuno ad Alghero. Quel luogo, infatti, nonostante le non ottimali condizioni di decoro e la sporcizia troppo spesso presente, è molto frequentato dai ragazzini e bambini di tutte le età. Sarebbe il caso che i competenti uffici dell'Amministrazione intervenissero con celerità per mettere in sicurezza la zona.



Nella foto: la pianta precipitata sotto la Torre di San Giovanni ad Alghero