A Sassari, Tutto quello che c´è voluto

SASSARI – Oggi (mercoledì), dalle 18.30, alla Libreria Dessì, in Largo Cavallotti, a Sassari, il Mos organizza l'incontro con Giuseppina La Delfa, ex presidente nazionale di Famiglie Arcobaleno, per la presentazione del suo ultimo libro “Tutto quello che c'è voluto”. Introduce Annalisa Masala che, con la compagna Cristina, sono state la prima coppia di donne ad unirsi civilmente nel capoluogo turritano e le prime, in Sardegna, ad ottenere la registrazione dell'atto di nascita della loro figla. «Posso dire che ho fatto parte di un grande e importante cambiamento sociale, di una vera rivoluzione culturale in Italia che è culminata nel riconoscimento giuridico della coppia formata da persone dello stesso sesso. I miei libri partono da una storia personale per poi arrivare al generale: le lotte, l'impegno, che ci hanno fatto essere una famiglia riconosciuta e accettata»¸ dichiara La Delfa, per undici anni a capo dell'organizzazione composta da coppie o single omosessuali, che hanno realizzato il proprio progetto di genitorialità, o che aspirano a farlo.



«Secondo me il desiderio di genitorialità è un desiderio umano presente in ogni persona. Tutti quanti, prima o poi, facciamo i conti con questo desiderio, alcuni decidono di renderlo concreto, altri ci rinunciano e fanno altre scelte per i motivi più diversi. Noi persone omosessuali per troppo tempo abbiamo dovuto rinunciare a essere genitori, non per indole personale ma perché ci era in qualche modo imposta una sterilità sociale obbligatoria. È stata difficile da combattere per tanto tempo ma per fortuna e grazie a Famiglie Arcobaleno, oggi tante persone omosessuali che desiderano avere figli riescono a concretizzare quel loro desiderio di famiglia». Sono queste le riflessioni con cui Giuseppina apre il suo ultimo lavoro, un romanzo autobiografico, ma che rispecchia il vissuto di tante coppie omosessuali ed anche di tante persone single con un forte desiderio di genitorialità. «Per ogni essere umano avere dei figli rappresenta una specie di continuazione di se stesso ma anche una sfida, una sfida bella da rilevare. Credo che siano i due motivi principali che fanno sì che le persone abbiano voglia di avere dei figli. Nel mio caso personale, era qualcosa che avevo dentro da sempre, era veramente un bisogno che sentivo dentro di me fortemente. Ci siamo regalate questa possibilità di avere dei bambini per tornare bambine noi stesse e per aggiungere amore ad amore ma anche perché è bello trasmettere, è bello abbracciare un bimbo che si fida, è bello crescere e ricominciare insieme a loro. Malgrado le difficoltà che ci sono, rimane un’esperienza umana straordinaria. E poi, ci faranno nonne, spero».



Giuseppina La Delfa ha deciso di raccontare in una trilogia memoir la sua storia e quella della sua compagna (poi diventata sua moglie) Raphaelle. Se nel primo libro, racconta l’incontro con l’amore per un’altra donna e la loro lotta insieme per restare unite nonostante il conformismo ottuso dei benpensanti, In “Tutto quello che c’è voluto”, l’autrice affronta a cuore aperto il problema dell'omogenitorialità attraverso il racconto delle mille difficoltà che, con Raphaelle, hanno incontrato sulla strada delle rispettive maternità. La coppia decide di avere dei figli. Entrambe sanno che la strada sarà tutta in salita. Con una comunità di altre donne iniziano il cammino difficile, ma non impossibile, verso la maternità. Da questa esperienza comunitaria nascerà l’associazione Famiglie Arcobaleno, che giocherà un ruolo fondamentale nella conquista dei diritti civili alle coppie gay. L’evento è organizzato da Legger_ezza-promozione della lettura per la sezione dedicata al tema Queer, in collaborazione con il Movimento omosessuale sardo. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 079/219024.



