Detenzione e spaccio: deferiti due giovani



TONARA - Continua l’azione preventiva e repressiva allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti. Intensificati i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Tonara, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità.



I militari hanno denunciato due persone per detenzione ai fini di spaccio e hanno segnalato alla competente Autorità amministrativa un assuntore. I Carabinieri, nell’ambito di servizi straordinari di controllo territorio in relazione allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i giovanissimi, hanno deferito in stato di libertà due giovani (un 18enne ed un 21enne) sorpresi in possesso di quattordici dosi di marijuana pronte allo spaccio e 145euro in contanti, provento dell’attività illecita svolta.



