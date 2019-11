Condividi | Cor 14:05 Programma orizzonte 2020: Il temi riguardano l’iniziativa faro “Futuro dei Mari”, la pesca nel contesto dell’ecosistema e in particolare i progetti relativi al Mar Nero Blue Growth, tre nuovi topic da 52mln



CAGLIARI - Dal 15 ottobre sono aperti gli ultimi tre topic del bando “Blue Growth”, nell’ambito della sfida sociale n. 2 del programma Orizzonte 2020. Il temi riguardano l’iniziativa faro “Futuro dei Mari”, la pesca nel contesto dell’ecosistema e in particolare i progetti relativi al Mar Nero.



Il bilancio disponibile è di 52 milioni di euro. Il termine ultimo per le proposte preliminari scade il 22 gennaio 2020 mentre i progetti completi andranno relazionati entro settembre 2020.



Per tutte le informazioni è possibile consultare lo Sportello Ricerca europea APRE Sardegna all'indirizzo mail ricercaue@sardegnaricerche.it, mentre il punto di contatto nazionale è Serena Borgna, borgna@apre.it; tel. 06.4893.9993. Commenti CAGLIARI - Dal 15 ottobre sono aperti gli ultimi tredel bando “Blue Growth”, nell’ambito della sfida sociale n. 2 del programma Orizzonte 2020. Il temi riguardano l’iniziativa faro “Futuro dei Mari”, la pesca nel contesto dell’ecosistema e in particolare i progetti relativi al Mar Nero.Il bilancio disponibile è di 52 milioni di euro. Il termine ultimo per le proposte preliminari scade il 22 gennaio 2020 mentre i progetti completi andranno relazionati entro settembre 2020.Per tutte le informazioni è possibile consultare lo Sportello Ricerca europea APRE Sardegna all'indirizzo mail ricercaue@sardegnaricerche.it, mentre il punto di contatto nazionale è Serena Borgna, borgna@apre.it; tel. 06.4893.9993.