Condividi | Cor 11:10 Tragedia in provincia di Novara a Trecate. La vittima aveva 36 anni ed era solo da qualche settimana rientrata a vivere nella cittadina in provincia di Novara. L´omicidio sarebbe legato a questioni di gelosia Pizzaiolo ad Alghero, torna a casa il fratello lo uccide



ALGHERO - Tragedia sabato mattina in provincia di Novara a Trecate. Rosario Saporito, autista di professione 40enne ha ucciso a colpi di pistola il fratello Daniele, pizzaiolo di 36 anni, tornato da poco in Piemonte dopo aver abitato per anni ad Alghero. L'uomo è poi fuggito ma braccato alle forze dell'ordine ha deciso di costituirsi.



Il delitto si è consumato nell'appartamento del comune piemontese, dove il fratello maggiore si è presentato armato di pistola, facendo fuoco, al culmine di una lite. Per il 36enne, colpito al petto, tutti i soccorsi sono stati purtroppo inutili. Daniele e Rosario Saporito vivevano nella casa teatro dell'omicidio assieme alla madre e alla sorella minore.



La vittima era tornata in famiglia solo da qualche mese, dopo aver vissuto in Sardegna ad Alghero ed essersi separato dalla moglie con la quale abitava in Riviera del Corallo. Secondo le prime indiscrezioni pare che tra i due fratelli ci fossero dissidi e malumori per questioni di gelosia. Commenti ALGHERO - Tragedia sabato mattina in provincia di Novara a Trecate. Rosario Saporito, autista di professione 40enne ha ucciso a colpi di pistola il fratello Daniele, pizzaiolo di 36 anni, tornato da poco in Piemonte dopo aver abitato per anni ad Alghero. L'uomo è poi fuggito ma braccato alle forze dell'ordine ha deciso di costituirsi.Il delitto si è consumato nell'appartamento del comune piemontese, dove il fratello maggiore si è presentato armato di pistola, facendo fuoco, al culmine di una lite. Per il 36enne, colpito al petto, tutti i soccorsi sono stati purtroppo inutili. Daniele e Rosario Saporito vivevano nella casa teatro dell'omicidio assieme alla madre e alla sorella minore.La vittima era tornata in famiglia solo da qualche mese, dopo aver vissuto in Sardegna ad Alghero ed essersi separato dalla moglie con la quale abitava in Riviera del Corallo. Secondo le prime indiscrezioni pare che tra i due fratelli ci fossero dissidi e malumori per questioni di gelosia.