Condividi | Cor 15:25 Più di un mese senza sedute consiliari ad Alghero per mancanza di atti. Così il Presidente Lelle Salvatore raggruppa Odg, mozioni e interpellanze delle minoranze pur di convocare l´Aula. Prevista per lunedì sera la riunione di capigruppo Consiglio fermo: riunione capigruppo



ALGHERO - Si terrà nella serata odierna (lunedì) la riunione dei Capigruppo consiliari convocata dal presidente Lelle Salvatore (Udc) per decidere le date dei prossimi Consigli comunali. C'è infatti la richiesta dei nove membri dell'opposizione che denunciano il blocco totale dei lavori da oltre un mese e chiedono, secondo l'art.34 del regolamento consiliare, la convocazione dell'Aula [



Nella foto: il Presidente del Consiglio comunale di Alghero, Lelle Salvatore Commenti ALGHERO - Si terrà nella serata odierna (lunedì) la riunione dei Capigruppo consiliari convocata dal presidente Lelle Salvatore () per decidere le date dei prossimi Consigli comunali. C'è infatti la richiesta dei nove membri dell'opposizione che denunciano il blocco totale dei lavori da oltre un mese e chiedono, secondo l'art.34 del regolamento consiliare, la convocazione dell'Aula [ LEGGI ]. Amministrazione al palo, in realtà, per mancanza di atti: al netto di qualche delibera per debiti fuori bilancio, infatti, in segreteria rimangono depositati soltanto i documenti delle minoranze, tra i quali la mozione sulla grave situazione della Sanità nel territorio.Nella foto: il Presidente del Consiglio comunale di Alghero, Lelle Salvatore