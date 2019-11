Condividi | Red 15:08 Questa mattina, Porto Torres ha celebrato la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, nel corso di una toccante cerimonia, che si è tenuta prima in Piazza Umberto I e poi nel cimitero comunale di Via Balai, preceduta dalla funzione celebrata da don Ferdinando Rum nella chiesa della Beata Vergine della Consolata Il ricordo dei caduti turritani il 4 novembre



PORTO TORRES - La commemorazione dei caduti del mare ed il ricordo del sacrificio dei cittadini turritani durante la Grande guerra. Poi, l’omaggio al finanziere Salvatore Cabitta (ucciso cinquantatre anni fa dai componenti di una banda di terroristi altoatesini) ed al carabiniere Walter Frau (assassinato dai banditi nel corso di un conflitto a fuoco a Chilivani). Questa mattina (lunedì), Porto Torres ha celebrato la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, nel corso di una toccante cerimonia, che si è tenuta prima in Piazza Umberto I e poi nel cimitero comunale di Via Balai, preceduta dalla funzione celebrata da don Ferdinando Rum nella chiesa della Beata Vergine della Consolata.



In Piazza Umberto I, si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera, seguita dalla deposizione delle corone di alloro sia sul monumento dedicato ai caduti del mare, sia sulla lapide all’ingresso del palazzo comunale, che ha impressi i nomi dei cittadini turritani deceduti nel corso del Primo conflitto mondiale. Subito dopo, il sindaco Sean Wheeler ha pronunciato il suo discorso. «Le nostre Forze Armate – ha sottolineato il primo cittadino – sono uno dei pilastri del nostro Paese e della nostra democrazia. Lo sono anche per Porto Torres: ringrazio a nome della città, lo faccio di cuore, tutti gli uomini e le donne che lavorano intensamente per garantire la sicurezza. Nelle prossime settimane, le lapidi commemorative dei caduti durante il Primo conflitto mondiale, presenti qui all'ingresso del palazzo comunale, saranno arricchite con ulteriori nomi fino ad arrivare ad ottantadue, il numero complessivo dei nostri militari morti o dispersi durante la Grande guerra».



Al termine del minuto di raccoglimento, i nomi dei caduti sono stati letti in Piazza da Moreno Nocco e Raffaele Atzori per l’Associazione combattenti e reduci, dal luogotenente Maurizio Corda per la Guardia di finanza, dal luogotenente Luigi Modugno per l’Arma dei Carabinieri, dal luogotenente Giovanni Caddeo per la Marina militare. Wheeler ha letto i sedici nuovi nomi dei cittadini turritani deceduti durante la Prima guerra mondiale, scoperti di recente grazie ad un lavoro di approfondimento condotto da Nocco. Successivamente, le autorità civili e militari, con i rappresentanti delle associazioni, si sono dirette in corteo verso il cimitero di Via Balai, dove hanno deposto le corone di alloro sulle tombe del finanziere Cabitta e del carabiniere Frau.



Nella foto: un momento della cerimonia