Condividi | Red 23:06 Domani pomeriggio, la massima assise isolana si riunirà per analizzare un corposo Ordine del giorno. Tra gli argomenti, il supporto alla filiera lattiero-casearia, lavoro, sanità e la situazione del Caip di Abbasanta Consiglio regionale: martedì in aula



CAGLIARI - Il Consiglio regionale è convocato per domani, martedì 5 novembre, alle 16. All’esame dell’aula, l’ordine del giorno (Mula e più) sulle azioni a supporto della filiera lattiero-casearia, la mozione 91 (Desirè Manca e più) sulla somministrazione delle terapie della sclerosi multipla in Sardegna e la n.35 (Mele e più) sull'urgenza di verificare l'origine dei gravi disservizi relativi alla fornitura e consegna dei presidi ed ausili necessari al trattamento dei pazienti in Adi, con particolare riferimento ai pazienti affetti da sclerosi multipla.



Seguirà il dibattito sulle mozioni 68 (Cocco e più) sulla grave situazione di incertezza per i lavoratori precari all'interno dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna “G.Pegreffi”, sulla 70 (Mura e più) sulla situazione del Centro addestramento e istruzione professionale della Polizia di Stato con sede ad Abbasanta e sulla 71 (Agus e più) sulle iniziative per promuovere e sostenere la cultura della donazione di organi e tessuti e sull'istituzione della Giornata regionale della donazione e del trapianto. Ultimo punto inserito nel calendario d’Aula è l’ordine del giorno (Gian Franco Satta e più) sugli indirizzi impartiti dall'assessore regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale in violazione del principio della separazione delle funzioni di indirizzo politico da quelle di direzione amministrativa. Commenti CAGLIARI - Il Consiglio regionale è convocato per domani, martedì 5 novembre, alle 16. All’esame dell’aula, l’ordine del giorno (Mula e più) sulle azioni a supporto della filiera lattiero-casearia, la mozione 91 (Desirè Manca e più) sulla somministrazione delle terapie della sclerosi multipla in Sardegna e la n.35 (Mele e più) sull'urgenza di verificare l'origine dei gravi disservizi relativi alla fornitura e consegna dei presidi ed ausili necessari al trattamento dei pazienti in Adi, con particolare riferimento ai pazienti affetti da sclerosi multipla.Seguirà il dibattito sulle mozioni 68 (Cocco e più) sulla grave situazione di incertezza per i lavoratori precari all'interno dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna “G.Pegreffi”, sulla 70 (Mura e più) sulla situazione del Centro addestramento e istruzione professionale della Polizia di Stato con sede ad Abbasanta e sulla 71 (Agus e più) sulle iniziative per promuovere e sostenere la cultura della donazione di organi e tessuti e sull'istituzione della Giornata regionale della donazione e del trapianto. Ultimo punto inserito nel calendario d’Aula è l’ordine del giorno (Gian Franco Satta e più) sugli indirizzi impartiti dall'assessore regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale in violazione del principio della separazione delle funzioni di indirizzo politico da quelle di direzione amministrativa.