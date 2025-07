S.A. 14:35 Bandi lavori pubblici: proroga di 30 giorni Si tratta di bandi finalizzati all’attuazione di un Piano di investimenti pluriennale, che ha l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza delle infrastrutture stradali locali, il miglioramento dell’accessibilità ai punti di erogazione dei servizi essenziali, la lotta contro lo spopolamento, e il miglioramento del sistema di viabilità alternativa sostenibile



CAGLIARI - I comuni sardi avranno un mese in più di tempo per partecipare agli 8 bandi, aperti dal 9 giugno, dell’Assessorato dei Lavori pubblici. Lo ha deciso l’assessore Antonio Piu che questa mattina ha firmato una direttiva che dispone la proroga del termine di scadenza degli avvisi, previsto per il 1° settembre, alla data del 30 settembre. Si tratta di bandi finalizzati all’attuazione di un Piano di investimenti pluriennale, che ha l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza delle infrastrutture stradali locali, il miglioramento dell’accessibilità ai punti di erogazione dei servizi essenziali, la lotta contro lo spopolamento, e il miglioramento del sistema di viabilità alternativa sostenibile.



«Ho ritenuto necessario dare seguito alle tante segnalazioni che mi sono arrivate dai sindaci – spiega Piu – che chiedono maggiore tempo. Reputo essenziale consentire la più ampia partecipazione agli enti locali interessati. È un’occasione straordinaria perché è la prima volta che la Regione fa una programmazione pluriennale dedicata agli enti pubblici, per questo invito ancora una volta i comuni a partecipare con tutti livelli di progettazione, dal più basso al più alto, per poter realizzare quelle opere che altrimenti rischiano di restare progetti chiusi in un cassetto. Il piano pluriennale prevede infatti di entrare in una graduatoria con i primi 86 milioni finanziabili subito, e i progetti che non entrano quest’anno scorreranno via via secondo graduatoria negli anni successivi».