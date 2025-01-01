Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaRegione › Regione: variazione da 500 milioni
Cor 19:53
Regione: variazione da 500 milioni
«Un’azione strategica e concreta che rafforza vari settori cardine: istruzione, cultura, viabilità, competitività delle imprese, ambiente, digitalizzazione, salute»
Regione: variazione da 500 milioni

CAGLIARI - Il Consiglio Regionale ha approvato nella tarda serata di ieri la variazione di bilancio 2025, proposta dall’Assessorato regionale alla Programmazione e al Bilancio. Una manovra che vale complessivamente oltre 800 milioni di euro, di cui 500 milioni effettivamente disponibili dopo aver destinato le risorse necessarie alla copertura dei disavanzi 2024 delle aziende sanitarie e a compensare i definanziamenti statali.

«Abbiamo lavorato nei tempi giusti per dare risposte immediate alle urgenze, ma anche per creare opportunità di crescita per la nostra isola. L’approvazione della manovra prima della pausa estiva segna il primo passo per il ritorno a un calendario di bilancio regolare, offrendo tempi certi di programmazione a istituzioni, operatori e comunità in tutta la Sardegna», dichiara l’assessore regionale al Bilancio, Giuseppe Meloni.

Tra gli interventi principali: Messa in sicurezza di strade provinciali e comunali: 45,5 milioni di euro per la viabilità, con attenzione particolare alle aree interne e alle connessioni strategiche dell’isola; Competitività delle imprese: 50 milioni per rafforzare l’economia e migliorare l’occupazione attraverso i bandi per i contratti di investimento; Istruzione e cultura: oltre 42 milioni per borse di studio, libri di testo, trasporti scolastici, promozione culturale e sostegno a biblioteche e musei;

Verde e ambiente: quasi 50 milioni per interventi di riqualificazione urbana, cura degli spazi pubblici e smaltimento rifiuti. Agroalimentare: 11,8 milioni per sostenere agricoltori e allevatori colpiti dalla dermatite bovina, cui si aggiungono 18,2 milioni stanziati con una legge apposita, per un totale di 30 milioni di euro destinati a fronteggiare l’emergenza.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
5/8Bando da 60 milioni per rischio idrogeologico
6/8Fondo affitti incrementato a 39 milioni
23/7Bandi lavori pubblici: proroga di 30 giorni
20/7Centri per la famiglia: nuove risorse
11/7Corte conti: sì al bilancio Regione 2024
26/6«Consulenze poco trasparenti per la Todde»
24/6Registro Unico del Terzo Settore: risorse
22/6Einstein Telescope, cabina di regia
13/6Digitalizzazione Regione: 20 milioni in 8 anni
4/6Todde al 37% di gradimento: è undicesima tra i presidenti
« indietro archivio regione »
12 agosto
Secal, passaggio di consegne
12 agosto
Droga e alcol: stretta ad Alghero sui conducenti
11 agosto
Morto bimbo ricoverato per colpo di calore



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)