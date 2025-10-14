Cor 18:36 Cap d´Any, proposte per il cartellone eventi Fino al 31 ottobre 2025 la Fondazione Alghero accoglie proposte artistiche, che dovranno essere di valore e qualità, rivolte ad un pubblico ampio ed eterogeneo: tre i canali di partecipazione. Tutti i dettagli







Al fine di valorizzare la pluralità degli operatori culturali e favorire una programmazione equilibrata di iniziative di diversa natura, la Fondazione Alghero ha ritenuto opportuno articolare l'avviso in tre canali di partecipazione, differenziati in base alla tipologia di intervento richiesto e al grado di coinvolgimento organizzativo della Fondazione stessa: un primo canale è rivolto agli operatori economici che propongono eventi o spettacoli completi, dei quali la Fondazione potrà valutare l’acquisizione diretta, assumendone la piena organizzazione e gestione (Modello A); un secondo canale è destinato a soggetti quali organizzazioni, associazioni e/o altri enti che presentano iniziative ritenute di particolare interesse per la città e per le quali la Fondazione potrà riconoscere un sostegno economico o logistico, pur restando l’organizzazione in capo ai proponenti (Modello B); il terzo canale riguarda, infine, le richieste di patrocinio, attraverso le quali la Fondazione manifesta il proprio apprezzamento e inserisce l’evento nel calendario ufficiale delle manifestazioni, senza erogazione di contributi né assunzione di oneri organizzativi (Modello C).



Tale articolazione consente di ampliare la partecipazione e di valorizzare, in modo complementare, il contributo di professionisti, operatori e realtà associative, promuovendo una programmazione culturale condivisa, diffusa e coerente con la missione istituzionale della Fondazione Alghero. Favorisce inoltre il maggior numero di operatori economici, valorizzati nelle loro specificità, che operino, tuttavia, nel settore delle attività culturali, manifestazioni, eventi e spettacoli in genere.



Fino alle ore 12:00 del 31 ottobre 2025, i soggetti indicati nell'avviso potranno inviare le proprie proposte artistiche, che dovranno essere di valore e qualità, rivolte ad un pubblico ampio ed eterogeneo, capace di coinvolgere residenti e visitatori di ogni età, e ispirarsi ai temi e ai valori propri delle festività natalizie – accoglienza, solidarietà, condivisione, comunità e bellezza – promuovendo la partecipazione attiva e la valorizzazione del patrimonio culturale e identitario della città. Saranno particolarmente apprezzate le proposte in grado di evocare la magia e l’atmosfera delle festività, come concerti corali, esibizioni bandistiche e gospel, rappresentazioni teatrali, spettacoli di danza, iniziative letterarie e performance itineranti, contribuendo alla creazione di un calendario condiviso di cultura, festa e tradizione che accompagni la città di Alghero nel periodo natalizio e di fine anno.



I soggetti proponenti dovranno far pervenire i progetti esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo fondazionealghero@informapec.it. Le proposte dovranno essere presentate utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente avviso, differenziata in base alla tipologia di intervento richiesto. Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: "AVVISO PUBBLICO – PROPOSTE PROGETTUALI E ARTISTICHE PER LA DEFINIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE EVENTI DEL CAP D'ANY A L'ALGUER 2025/2026". Per ogni necessità o chiarimento, è possibile contattare l'ufficio amministrativo della Fondazione con quesito scritto alla mail fondazionealghero@informapec.it entro e non oltre il 29 ottobre 2025. Le risposte scritte ai quesiti che rivestano interesse e valenza generale saranno eventualmente pubblicate anche nella sezione "Avvisi e Bandi" del sito istituzionale alla pagina dedicata al presente avviso.