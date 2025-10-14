Alguer.it
Cap d´Any, proposte per il cartellone eventi
Cor 18:36
Cap d´Any, proposte per il cartellone eventi
Fino al 31 ottobre 2025 la Fondazione Alghero accoglie proposte artistiche, che dovranno essere di valore e qualità, rivolte ad un pubblico ampio ed eterogeneo: tre i canali di partecipazione. Tutti i dettagli
Cap d´Any, proposte per il cartellone eventi

ALGHERO - Ancora opportunità per operatori attivi nel settore dello spettacolo e degli eventi. Dopo quello per gli eventi del Capodanno presso il Piazzale della Pace, la Fondazione Alghero ha pubblicato l'avviso d'indagine esplorativa per l'acquisizione di proposte per la programmazione di eventi e spettacoli da realizzarsi nel periodo ricompreso tra l'1 dicembre 2025 e il 10 gennaio 2026. L'avviso completo e la modulistica è scaricabile sul sito istituzionale della Fondazione Alghero, nell’apposita sezione Avvisi e Bandi.

Al fine di valorizzare la pluralità degli operatori culturali e favorire una programmazione equilibrata di iniziative di diversa natura, la Fondazione Alghero ha ritenuto opportuno articolare l'avviso in tre canali di partecipazione, differenziati in base alla tipologia di intervento richiesto e al grado di coinvolgimento organizzativo della Fondazione stessa: un primo canale è rivolto agli operatori economici che propongono eventi o spettacoli completi, dei quali la Fondazione potrà valutare l’acquisizione diretta, assumendone la piena organizzazione e gestione (Modello A); un secondo canale è destinato a soggetti quali organizzazioni, associazioni e/o altri enti che presentano iniziative ritenute di particolare interesse per la città e per le quali la Fondazione potrà riconoscere un sostegno economico o logistico, pur restando l’organizzazione in capo ai proponenti (Modello B); il terzo canale riguarda, infine, le richieste di patrocinio, attraverso le quali la Fondazione manifesta il proprio apprezzamento e inserisce l’evento nel calendario ufficiale delle manifestazioni, senza erogazione di contributi né assunzione di oneri organizzativi (Modello C).

Tale articolazione consente di ampliare la partecipazione e di valorizzare, in modo complementare, il contributo di professionisti, operatori e realtà associative, promuovendo una programmazione culturale condivisa, diffusa e coerente con la missione istituzionale della Fondazione Alghero. Favorisce inoltre il maggior numero di operatori economici, valorizzati nelle loro specificità, che operino, tuttavia, nel settore delle attività culturali, manifestazioni, eventi e spettacoli in genere.

Fino alle ore 12:00 del 31 ottobre 2025, i soggetti indicati nell'avviso potranno inviare le proprie proposte artistiche, che dovranno essere di valore e qualità, rivolte ad un pubblico ampio ed eterogeneo, capace di coinvolgere residenti e visitatori di ogni età, e ispirarsi ai temi e ai valori propri delle festività natalizie – accoglienza, solidarietà, condivisione, comunità e bellezza – promuovendo la partecipazione attiva e la valorizzazione del patrimonio culturale e identitario della città. Saranno particolarmente apprezzate le proposte in grado di evocare la magia e l’atmosfera delle festività, come concerti corali, esibizioni bandistiche e gospel, rappresentazioni teatrali, spettacoli di danza, iniziative letterarie e performance itineranti, contribuendo alla creazione di un calendario condiviso di cultura, festa e tradizione che accompagni la città di Alghero nel periodo natalizio e di fine anno.

I soggetti proponenti dovranno far pervenire i progetti esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo fondazionealghero@informapec.it. Le proposte dovranno essere presentate utilizzando l’apposita modulistica allegata al presente avviso, differenziata in base alla tipologia di intervento richiesto. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: “AVVISO PUBBLICO – PROPOSTE PROGETTUALI E ARTISTICHE PER LA DEFINIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE EVENTI DEL CAP D’ANY A L’ALGUER 2025/2026”. Per ogni necessità o chiarimento, è possibile contattare l’ufficio amministrativo della Fondazione con quesito scritto alla mail fondazionealghero@informapec.it entro e non oltre il 29 ottobre 2025. Le risposte scritte ai quesiti che rivestano interesse e valenza generale saranno eventualmente pubblicate anche nella sezione “Avvisi e Bandi” del sito istituzionale alla pagina dedicata al presente avviso.
15 ottobre
H24 vende alcol ai minorenni ad Alghero
15 ottobre
Maxi trasferimento ad Alghero. 26 detenuti: «a rischio sicurezza»
15 ottobre
«Ad Alghero il silenzio su Capodanno preoccupa»



