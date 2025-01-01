Alguer.it
Giovedì nuovo concerto al Canepa
S.A. 21:44
Giovedì nuovo concerto al Canepa
“Sardinian Folk Songs” è un progetto coordinato dal docente di Composizione del Canepa Salvatore Passantino, ideato in occasione del centenario della nascita del grande compositore Luciano Berio
Giovedì nuovo concerto al Canepa

SASSARI - Giovedì 16 ottobre alle 19 la sala Sassu ospita un nuovo appuntamento con la rassegna di musica contemporanea MusicaNova e l’omonimo Ensemble formato da 18 elementi, diretto dal docente Andrea Ivaldi. “Sardinian Folk Songs” è un progetto coordinato dal docente di Composizione del Canepa Salvatore Passantino, ideato in occasione del centenario della nascita del grande compositore Luciano Berio. In programma Motettu de tristura dai Folk Songs di Berio e otto nuove composizioni, in prima esecuzione, firmate dagli allievi delle classi di Composizione del Conservatorio: Andrea Mulas, Giovanni Mameli, Nadir Doghmane, Marco Lizzeri, Cristian Ferlito, Ilenia Piras, Diego Aresu e Antonio Manca. Il progetto si collega idealmente a Seirênes (2017), composizione di Passantino realizzata per il programma europeo Rostrum+, in cui la ricerca timbrica dialoga con una riflessione sul patrimonio sonoro mediterraneo. Con Sardinian Folk Songs il Conservatorio “Canepa” rinnova la memoria di Berio e affida alle nuove generazioni di compositori il compito di reinterpretare il legame tra tradizione e innovazione.
