S.A. 20:53 A Sassari il Progetto scuole è al Teatro Verdi Torna la ventennale rassegna dedicata a ragazze e ragazzi. Da ottobre a maggio sei spettacoli studiati apposta per gli studenti e organizzati dalla Cooperativa Teatro e/o Musica



SASSARI - Il Teatro Verdi sarà anche quest’anno la casa dei più giovani. Torna infatti, con sei spettacoli studiati appositamente per gli studenti, il ventennale Progetto scuole della Cooperativa Teatro e/o Musica di Sassari: non semplici proposte di opere e spettacoli per adulti, ma appuntamenti pensati e messi in scena, in orario scolastico, proprio per il pubblico di domani. Si parte martedì 21 e mercoledì 22 ottobre con Musica maestro!, concerto tragicomico curato dalla compagnia Auriga Teatro. Accompagnati dall’orchestra, i tre protagonisti faranno divertire il pubblico tra gag esilaranti e imprevedibili colpi di scena sullo sfondo di una vera orchestra, in uno spettacolo che coinvolge direttamente gli spettatori, abbattendo le distanze col palcoscenico per un’esperienza teatrale e musicale interattiva, comica e originale. Lunedì 17 novembre la Banda musicale di Villanova Monteleone trascinerà gli spettatori in Una notte al cinema, viaggio tra alcune delle colonne sonore più famose del grande schermo. Il concerto, curato dall’Associazione culturale musicale Euterpe, vedrà protagonista l’orchestra di fiati diretta da Salvatore Moraccini, composta da circa 30 elementi tra cui alcuni studenti delle scuole medie inferiori e superiori.



Venerdì 23 gennaio musica e teatro vengono declinati su temi più impegnati: C’era una volta la guerra è uno spettacolo teatrale in collaborazione con l’associazione umanitaria Emergency, per ripercorrere la storia di questi ultimi decenni e mostrarci che i conflitti armati non sono inevitabili. Sul palcoscenico l’attore Mario Spallino racconterà, tra musica e parole, le storie di personaggi che si sono opposti alle armi, esempi per i giovani verso un mondo di pace. Mercoledì 18 marzo anche i più piccoli saranno coinvolti in Clown in libertà, a cura della Compagnia Teatro Necessario, viaggio comico nel mondo della musica, tra clownerie e virtuosismi musicali, di e con Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini, Alessandro Mori.



Martedì 14 e mercoledì 15 aprile sarà messa in scena la famosa fiaba Alice nel paese delle meraviglie, con l’orchestra dell’Istituto Comprensivo Pertini-Biasi e con attori e comparse di alcune classi dell’Istituto Comprensivo Brigata Sassari: un’opera per conoscere e far conoscere gli strumenti musicali e il linguaggio teatrale, divertendosi tutti insieme. Venerdì 8 maggio si chiude con il concerto sinfonico Una notte a Broadway, con la Teatro Verdi Chamber Orchestra, composta da 40 elementi e diretta da Guglielmo De Stasio, che insieme ai cantanti Josmil Neris, Mark Schwaiger, Samantha Giordano e Letizia Naccari proporrà le più famose arie delle commedie musicali del Novecento, da Jesus Christ Superstar ai Blues Brothers, da Grease a West Side Story e molte altre.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 10.15 – ad eccezione di C’era una volta la guerra, previsto per le 11.30