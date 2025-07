Cor 13:26 Centri per la famiglia: nuove risorse Le azioni previste saranno supportate da un incremento del finanziamento già previsto a valere sui fondi FESR 2021-27 portando l’importo complessivo da 5 milioni a 7 milioni e 677 mila euro



CAGLIARI - La Giunta ha deciso di potenziare i Centri per la Famiglia in Sardegna rendendo i servizi e le infrastrutture connesse più accessibili e di qualità attraverso la riqualificazione e la dotazione di spazi dedicati, in particolare gli "spazi neutri", essenziali per il sostegno della genitorialità e l'inclusione sociale. Le azioni previste saranno supportate da un incremento del finanziamento già previsto a valere sui fondi FESR 2021-27 portando l’importo complessivo da 5 milioni a 7 milioni e 677 mila euro.



«Il rafforzamento dei Centri della Famiglia rientra pienamente all’interno degli interventi contemplati nell’ambito dell’azione specifica di potenziamento dei servizi socio-sanitari e di assistenza a lungo termine prevista all’interno degli obiettivi del Fesr in quanto rappresentano nodi della rete di servizi integrati a carattere sociale, socio-sanitario ed educativo per l’attuazione delle politiche dei servizi alla famiglia e del lavoro di cura. Essi fanno parte di una rete di interventi che, con diverse modalità, sono orientati alla promozione e sostegno della genitorialità» spiega ancora l’assessore.



Le dotazioni aggiornate per ciascun Plus saranno dunque le seguenti: Ghilarza-Bosa: 284.755 euro; Carbonia: 447.255 euro; Oristano: 409.255 euro; Iglesias: 457.255 euro; arcipelago del Sulcis: 870.255 euro; Nuoro: 1.797.255 euro; Tempio: 1.447255 euro; Sassari: 497.255; Area Ovest: 337. 255 euro; Alghero: 237.435 euro; Sarrabus Gerrei 247.255 euro; Anglona Coros Figulinas 257.255 euro; Sanluri: 347.255 euro.



Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse su altri capitoli, potranno essere utilizzate per finanziare altre proposte presentate dagli ambiti Plus di Macomer, Ozieri, Trexenta, Guspini, Cagliari e Quartu Parteolla per l’adeguamento ed il miglioramento dei centri per la famiglia. Si darà ora mandato al Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale della Direzione generale delle Politiche Sociali per gli adempimenti necessari alla sottoscrizione delle convenzioni e al completamento della procedura.