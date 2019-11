Condividi | Cor 12:05 Nei guai un 40enne di Olbia. Provvidenziale l´intervento dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, in occasione di un programmato servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti 1kg di erba sotto il materasso: arrestato



OLBIA - Nella tarda serata di lunedì, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, nel corso di un programmato servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel centro cittadino, hanno arrestato un pregiudicato olbiese per detenzione di una significativa quantità di droga ai fini di spaccio.



L’atteggiamento dell’uomo, in giro con l’automobile di un amico – con lui al momento del controllo – per le vie del centro, ha subito destato l’attenzione dei militari. Hanno così atteso il momento giusto per fermarlo, trovandolo in possesso di 4,8 grammi di cocaina già pronta allo smercio e confezionata in cinque dosi, oltre a due bilancini di precisione che l’uomo portava con sé.



La successiva perquisizione domiciliare, che il quarantenne ha cercato di eludere indicando come domicilio la casa della madre (che ha negato che il figlio risiedesse con lei), ha consentito di rinvenire 1,711 kg. di marijuana, già divisa in buste di varia grandezza e nascosta in un andito sotto il materasso.