Mercoledì verrà inaugurato il centro culturale di Via Sassari 125, nato per volontà del compianto Don Antoni e realizzato grazie alla disponibilità della famiglia Nughes che ospiterà, da quest'anno, i corsi dell'Escola de alguerés "Pasqual Scanu" Centre cultural Antoni Nughes: apertura



ALGHERO – Mercoledì 6 novembre, alle 17, verrà inaugurato il “Centre cultural Antoni Nughes”, in Via Sassari 125. Questo centro culturale, nato per volontà del compianto Don Antoni e realizzato grazie alla disponibilità della famiglia Nughes, ospiterà, da quest’anno, i corsi dell’Escola de alguerés “Pasqual Scanu”, tenuti dal 1982 ad oggi negli storici locali di Via Maiorca. Il centro è dotato di ampi spazi e servizi, che miglioreranno l’offerta formativa della scuola. All’inaugurazione del Centro parteciperanno, oltre agli iscritti, le autorità civili e religiose, i dirigenti dell’Escola ed il corpo docente.



