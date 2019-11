Condividi | Red 13:17 Da lunedì 11 a lunedì 18 novembre, alcune aree del porto, che saranno di volta in volta delimitate ed adeguatamente segnalate, saranno interessate dai lavori di sostituzione di una condotta idrica nel Molo Furesi e nella Banchina Garibaldi Lavori nel porto di Alghero



ALGHERO – La prossima settimana e per otto giorni, in una parte del porto di Alghero saranno effettuati alcuni lavori. Infatti, da lunedì 11 a lunedì 18 novembre, alcune aree del porto, che saranno di volta in volta delimitate ed adeguatamente segnalate, saranno interessate dai lavori di sostituzione di una condotta idrica nel Molo Furesi e nella Banchina Garibaldi, a cura della Società TreEsseBi costruzioni di Alghero.