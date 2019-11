Condividi | Red 13:38 Riunione operativa a Porta Terra, nell´ufficio del sindaco Mario Conoci. Il Centro operativo comunale, con i dirigenti ed i funzionari comunali, i referenti di supporto alla sala operativa comunale del Comune di Alghero, prosegue nel monitoraggio del territorio in occasione dell’allerta meteo arancione diramata ieri Allerta meteo: Coc operativo ad Alghero



ALGHERO - Riunione operativa del Coc a Porta Terra, nell'ufficio del sindaco di Alghero Mario Conoci. Il Centro operativo comunale, con i dirigenti ed i funzionari comunali, i referenti di supporto alla sala operativa comunale del Comune di Alghero, prosegue nel monitoraggio del territorio in occasione dell’allerta meteo arancione diramata ieri (giovedì)



Corsi d'acqua, fiumi e zone sensibili, il Coc è attivo per le funzioni base e per la prevenzione, come previsto dal Piano di Protezione civile. Attività ininterrotta da parte della Polizia locale, con il coinvolgimento dei Barracelli, delle associazioni di Protezione civile impegnate per la sicurezza dei cittadini.



Durante l'incontro, sono state esposte le criticità verificatesi nell’agro e poste sotto controllo in occasione del temporale di ieri notte. L’attività prosegue sotto la stretta attenzione del primo cittadino Conoci e dell’assessore comunale all'Ambiente, con delega alla Protezione civile, Andrea Montis.



