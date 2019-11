Condividi | Red 17:11 La previsione sinottica sull’Italia, a cura del Dipartimento di Protezione civile nazionale, prevede precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con cumulati fino a moderati a partire dalla tarda serata di oggi Maltempo: allarme arancione in mezza Isola



ALGHERO - Oggi (giovedì), il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso a partire dalle 22:00 di oggi e fino alle 18 di domani, venerdì 8 novembre, un avviso di allerta “codice arancione” per rischio idrogeologico (criticità moderata) sui bacini Montevecchio-Pischinappiu, Tirso, Iglesiente e Logudoro. Avviso di allerta “codice giallo” (criticità ordinaria) negli stessi orari, invece, sui bacini Campidano, Gallura e Flumendosa-Flumineddu.



Dalle 18 alle 23.59, è prevista una criticità residua con codice giallo per rischio idrogeologico (criticità ordinaria) sui bacini Montevecchio-Pischinappiu, Tirso, Iglesiente e Logudoro sulla base della previsione sinottica sull’Italia, a cura del Dipartimento di Protezione civile nazionale, per precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con cumulati fino a moderati a partire dalla tarda serata di oggi. Da questa sera, una perturbazione si affaccerà sulle regioni occidentali del Paese, con fenomeni anche temporaleschi al nord-ovest.



