«Opposizione giustizialista e manettara»

ALGHERO - «Oggi apprendiamo che l’Opposizione consiliare è costituita da giustizialisti “un tanto al chilo”, che dimentica che in tempi recenti gli algheresi hanno appreso che vi è stato chi nelle loro fila ha dovuto restituire ad una Amministrazione somme importanti. Crediamo che questi rigurgiti di giustizialismo manettaro rappresentino una forma di barbarie politica e culturale che Alghero non merita».



Forza Italia Alghero replica senza mezzi termini alla nota dell'intera Opposizione consiliare sulla nomina del Consiglio d'amministrazione della Fondazione Alghero, con richiesta di dimissioni da parte del neopresidente Andrea Delogu



«Insomma, l'Opposizione dimostra di essere portatrice di una sottocultura giuridica e politica che non fa ben sperare per il proseguo della consiliatura. Stiano sul merito dei temi e affrontino le questioni amministrative sotto il profilo dei contenuti. Alghero ha bisogno di una Amministrazione che lavori sodo, ma anche di una Opposizione che faccia il proprio mestiere e abbandoni i toni da causidico d'accatto», concludono dalla sede di Via Vittorio Emanuele.