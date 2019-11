Condividi | Red 15:42 E´ stato nominato mercoledì il Consiglio d´Amministrazione della società a responsabilità limitata controllata del Consorzio industriale provinciale. L´Assemblea si è riservata la nomina del terzo componente in una successiva seduta Nomine Asa: Zanetti presidente, Cadau nel Cda



ALGHERO – Alberto Zanetti è il nuovo presidente dell'Asa. Sono stati nominati mercoledì i componenti del Consiglio d'Amministrazione della controllata del Consorzio industriale provinciale (che ne è socio unico) per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, fino all'assemblea di approvazione del Bilancio di esercizio del 31 dicembre 2021.



Il presidente uscente Claudio Pecorari rimane membro del CdA del Cip come rappresentate di Porto Torres. La Delibera ha sancito anche la nomina dell’algherese Vittorio Cadau a consigliere (quota Conoci e Trova, già rappresentante Coldiretti Sardegna) e di Francesco Ruju a sindaco unico. L'Assemblea si è riservata la nomina del terzo componente del CdA in una successiva seduta. Confermata anche l'indennità di carica per il presidente fissata in 2mila euro lorde al mese, fino a diversa deliberazione assembleare.



Sul nome del presidente (indicazione dei Riformatori Sardi) ha pesato il ruolo di Pietrino Fois a capo della Provincia di Sassari. Tensioni rimangono infatti con il sindaco Sean Wheeler, tanto che nessuna indicazione, per ora, è arrivata dal comune di Porto Torres. Comune di Sassari che invece indicherà il nuovo presidente del Cip, Valerio Scanu, in sostituzione dell’uscente Pasquale Taula.



