Manuel Accorrà, chiaramontese campione di body building, è deceduto ieri sera, in seguito ad un frontale tra un Range Rover ed una Peugeot 208 al bivio per Perfugas, in località Sa Contra Incidente nella notte: muore 44enne



PERFUGAS – Incidente mortale nella notte. Ieri (sabato), attorno alle 20.40, si è registrato uno scontro frontale tra un Range Rover ed una Peugeot 208 al bivio per Perfugas, in località San Contra.



L'incidente ha causato il decesso di Manuel Accorrà, 44enne chiaramontese campione di body building. Nell'altra auto, c'era una famiglia (uomo, donna incinta e figlio), accudita dal personale medico del 118.



La squadra di pronto intervento 6A dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Tempio Pausania ha provveduto alla messa in sicurezza della sede stradale, con l’utilizzo del Gruppo da Taglio. Sul posto, anche i Carabinieri, che hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso ed a garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso, regolando la viabilità.



