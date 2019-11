Condividi | Red 10:28 La massima assise cittadina è stata convocata per venerdì 15 e per venerdì 22 novembre, sempre dalle 16 alle 21. Saranno sedici i punti all´Ordine del giorno. Tra questi, l´interrogazione del consigliere Pietro Sartore sui “criteri gestionali della presenza della città di Alghero alla 39esima edizione della Fiera di Calella e l´Alt Maresme” Alghero: il Consiglio comunale torna in Aula



ALGHERO - Il Consiglio comunale di Alghero torna in Aula. La massima assise cittadina è stata convocata per venerdì 15 e per venerdì 22 novembre, sempre dalle 16 alle 21. Saranno sedici i punti all'Ordine del giorno. Tra questi, l'interrogazione del consigliere Pietro Sartore sui “criteri gestionali della presenza della città di Alghero alla 39esima edizione della Fiera di Calella e l'Alt Maresme”.



Sul tavolo della discussione, l'ordine del giorno del Movimento 5 stelle sul “Servizio approvvigionamento mediante autobotte comunale”, l'approvazione dei verbali audio delle sedute del 26 e del 30 settembre e la ratifica di due variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021. Spazio poi all'approvazione del nuovo regolamento del Servizio Economato e Provveditorato ed alla discussione sulla promozione dell'Istituzione dell'Ecomuseo Parco di Porto Conte.



Verrà quindi illustrato il progetto di un complesso residenziale tra le vie Matteotti e Rosselli ed alcuni riconoscimenti di debiti fuori bilancio. Infine, spazio alle mozioni di Gabriella Esposito e più sulla “Attuazione dei progetti territoriali della Rete metropolitana del nord Sardegna”, di Ornella Piras e Raimondo Cacciotto sulle “Problematiche comparto pesca”, di Gabriella Esposito e più sulla “Situazione della sanità” e quella di Maurizio Pirisi e più sulla “Ristrutturazione Centro residenziale anziani”.



