Ieri mattina, un 19enne algherese, alla guida della sua Citroen C2, è andato a sbattere contro il furgone che lo precedeva all´altezza di Sardara, in direzione nord. Soccorso, è stato accompagnato all´Ospedale: per lui, una frattura al polso Tamponamento sulla 131: algherese in ospedale



ALGHERO - Ieri mattina (martedì), un 19enne algherese, alla guida della sua Citroen C2, è andato a sbattere contro il furgone che lo precedeva mentre percorreva la Strada statale 131 all'altezza di Sardara, in direzione nord.



Pronto l'intervento del personale medico, che dopo aver prestato le prime cure sul posto, ha accompagnato il giovane all'Ospedale di San Gavino Monreale. Per lui, qualche ammaccatura e la frattura di un polso.



Sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Sardara che, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Villacidro hanno messo in sicurezza la zona ed effettuato i rilievi del caso. Il traffico veicolare, anche grazie all'intervento del personale Anas, ha subito solo un momentaneo rallentamento, per poi riprendere regolarmente.



