Condividi | Cor 19:00 Incendio di una Villetta nella mattinata odierna. Provvidenziale l´intervento dei i Vigili del Fuoco che spengono le fiamme e mettono in sicurezza alcune bombole di Gpl evitando il coinvolgimento alle strutture adiacenti Villetta in fiamme a Chia: foto



CAGLIARI - Incendio di una Villetta in località Chia, nella mattinata odierna (mercoledì). Provvidenziale l'intervento dei i Vigili del Fuoco che spengono le fiamme e mettono in sicurezza alcune bombole di Gpl evitando il coinvolgimento alle strutture adiacenti



Sul luogo una squadra di pronto intervento con APS (Autopompaserbatoio), cinque unità operative, ed in supporto un ABP (autobottepompa) con altre due unità. Gli operatori hanno provveduto a spegnere le fiamme che avevano coinvolto un deposito attrezzi, al cui interno risultavano presenti alcune bombole di Gpl portate all'esterno raffreddate quindi messe in sicurezza.



L'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato il coinvolgimento dell’edificio principale e alle strutture adiacenti. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale. Commenti CAGLIARI - Incendio di una Villetta in località Chia, nella mattinata odierna (mercoledì). Provvidenziale l'intervento dei i Vigili del Fuoco che spengono le fiamme e mettono in sicurezza alcune bombole di Gpl evitando il coinvolgimento alle strutture adiacentiSul luogo una squadra di pronto intervento con(Autopompaserbatoio), cinque unità operative, ed in supporto un(autobottepompa) con altre due unità. Gli operatori hanno provveduto a spegnere le fiamme che avevano coinvolto un deposito attrezzi, al cui interno risultavano presenti alcune bombole di Gpl portate all'esterno raffreddate quindi messe in sicurezza.L'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato il coinvolgimento dell’edificio principale e alle strutture adiacenti. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale.