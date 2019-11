Condividi | Red 20:56 Per motivi non ancora chiariti, una Citroen Xara è andata a sbattere contro un palo all´imbocco della rotatoria di Via Galilei-Via Fermi e poi su un´Alfa 147 parcheggiata. L´uomo al volante della Citroen è stato accompagnato in ospedale in condizioni gravi ma, pare non in pericolo di vita Incidente nella rotatoria: codice rosso ad Alghero



ALGHERO – Brutto incidente questa sera (mercoledì), attorno alle 19.13, all'imbocco della rotatoria di Via Galilei-Via Fermi, nel popoloso quartiere della Pietraia, ad Alghero. Per motivi non ancora chiariti, una Citroen Xara è andata a sbattere contro un palo e poi contro un'Alfa 147 parcheggiata.



Ad avere la peggio, l'uomo alla guida della Citroen, che è stato estratto dall'abitacolo dai Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli ed è stato accompagnato all'Ospedale Civile di Alghero in codice rosso.



Infatti, sarebbe grave ma, pare non in pericolo di vita. Sul posto anche la Polizia municipale, che ha effettuato i rilievi del caso e regolamentato il traffico veicolare in una zona a forte transito.