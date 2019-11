Condividi | M.P. 20:40 Si chiama “Europa dei popoli”, è la nuova sezione del Partito sardo d’Azione che taglia il nastro domani, 15 novembre alle 18 presso la sala bar Gelateria del Golfo via Benedetto Croce 28 a Porto Torres Europa dei popoli: nuova sede Psd´az a Porto Torres



PORTO TORRES - Si chiama “Europa dei popoli”, è la nuova sezione del Partito sardo d’Azione che taglia il nastro domani, 15 novembre alle 18 presso la sala bar Gelateria del Golfo via Benedetto Croce 28 a Porto Torres.Una prima riunione con gli iscritti e i simpatizzanti in vista delle amministrative del 2020.



L'incontro si aprirà con la relazione del comitato promotore a cui seguirà il dibattito sui principali temi sardisti: "Porto Torres oggi..e domani" e l'illustrazione della preparazione del congresso di sezione a cura dei promotori Nicolò Pittalis, Antonio Cossu e Andrea Deledda. Il loro scopo sarà quello di essere sedi dove i cittadini si incontrano e organizzano iniziative politiche, culturali e ricreative che promuovono forme nuove di pensare e di agire per favorire lo sviluppo della città.