Incidente mortale sulla San Gavino-Villacidro

13/11/2019 Incidente in rotatoria: codice rosso ad Alghero Per motivi non ancora chiariti, una Citroen Xara è andata a sbattere contro un palo all´imbocco della rotatoria di Via Galilei-Via Fermi e poi su un´Alfa 147 parcheggiata. L´uomo al volante della Citroen è stato accompagnato in ospedale in condizioni gravi ma, pare non in pericolo di vita