video Condividi | Cor 17:18 Consiglio in diretta: le immagini



In diretta, dall´aula di Palazzo Civico, in Via Columbano, le immagini della massima assise comunale di Alghero. Sedici i punti all´Ordine del giorno. La seduta si apre con una dura reprimenda del Presidente Lelle Salvatore che richiama i consiglieri, tutti, ad un comportamento più consono al ruolo che si ricopre. Commenti In diretta, dall´aula di Palazzo Civico, in Via Columbano, le immagini della massima assise comunale di Alghero. Sedici i punti all´Ordine del giorno. La seduta si apre con una dura reprimenda del Presidente Lelle Salvatore che richiama i consiglieri, tutti, ad un comportamento più consono al ruolo che si ricopre. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv