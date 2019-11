Condividi | Cor 9:50 I pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme che hanno interessato parte dell´abitazione e gli arredi, evitando il coinvolgimento all´intera struttura. Sul posto anche il Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale Villetta in fiamme a Selargius: foto



SELARGIUS - Pronto intervento dei Vigili del Fuoco intorno alle 21.50 di venerdì, per un incendio che si è sviluppato all'interno di un'abitazione nell'agro di Selargius in provincia di Cagliari, nei pressi della Strada statale 387. Sul posto è stata inviata una squadra di pronto intervento con autopompa serbatoio, due auto botte-serbatoio) e un autofurgone Autorespiratori di supporto, per un totale di quattro automezzi e undici operatori. I pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme che hanno interessato parte dell'abitazione e gli arredi, evitando il coinvolgimento all'intera struttura e provvedendo alla messa in sicurezza dell'immobile. Sul posto è stata inviata anche la squadra dei Vigili del Fuoco del Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale per effettuare rilievi e gli accertamenti sulle cause del rogo.