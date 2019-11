video Condividi | Red 21:21 Attimi di panico su un pullman in transito in località More Corraxe. Attorno alle 19.30, per cause ancora da accertare, il mezzo è uscito di strada ed è rimasto bloccato con le ruore a bordo carreggiata, rimanendo in bilico Pullman rischia di cappottare a Sestu



SESTU – Attimi di panico su un pullman in transito in località More Corraxe, a Sestu. Attorno alle 19.30, per cause ancora da accertare, il mezzo è uscito di strada ed è rimasto bloccato con le ruore a bordo carreggiata, rimanendo in bilico.



Pronto la richiesta di soccorso giunta alla Sala operativa del 115, che ha inviato una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale. Due gli automezzi utilizzati nell'occasione:una squadra di Pronto intervento con un'Aps autopompa serbatoio ed il supporto delll'autogru per metterlo in sicurezza.



I lavori non sono stati certo agevolati dalla poca luce presente in zona. Fortunatamente, nessun danno e nessuno dei passeggeri è rimasto coinvolto.