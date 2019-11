Condividi | Cor 9:09 Disservizi sempre più frequenti in tutti i quartieri cittadini. Col maltempo e l´inverno la situazione diventa ancor più grave e si moltiplicano i pericoli. Segnalazioni anche in Consiglio comunale Buio pesto ad Alghero: lamentele



ALGHERO - Disservizi continui in tutti i quartieri della città di Alghero a causa della mancata illuminazione nelle ore serali e notturne. Una situazione grave, che genera allarme e paura in molti algheresi.



Della questione se n'è discusso perfino in occasione dell'ultimo Consiglio comunale [



Il disservizio, infatti, prosegue ormai da diverse settimane: anche nella giornata di domenica, lampioni spenti in via Giovanni XXIII, via Cagliari, via Carducci, via Sant’Agostino, via Kennedy, via Sassari. Ma stessa sorte capita alla Pietraia, alla Pivarada e nel cuore della città, sempre più tenebrosa. Commenti ALGHERO - Disservizi continui in tutti i quartieri della città di Alghero a causa della mancata illuminazione nelle ore serali e notturne. Una situazione grave, che genera allarme e paura in molti algheresi.Della questione se n'è discusso perfino in occasione dell'ultimo Consiglio comunale [ GUARDA LE IMMAGINI DELLA SEDUTA ]. Grazie ad alcune segnalazioni giunte addirittura dai banchi della Maggioranza, che hanno sottolineato l'anomala situazione, spronando l'assessore competente ad intervenire con maggiore tempestività e determinazione. Non è ammissibile, infatti, che la città e i sui residenti siano costretti a vivere con la paura di incorrere in situazioni di pericolo a causa della scarsa illuminazione pubblica.Il disservizio, infatti, prosegue ormai da diverse settimane: anche nella giornata di domenica, lampioni spenti in via Giovanni XXIII, via Cagliari, via Carducci, via Sant’Agostino, via Kennedy, via Sassari. Ma stessa sorte capita alla Pietraia, alla Pivarada e nel cuore della città, sempre più tenebrosa.