Nella Seconda serie maschile, i ragazzi di capitan Giancarlo Di Meo hanno superato 2-1 a Maria Pia il Tc Monterasu A mentre, nel torneo femminile, le ragazze hanno vinto 3-0 a tavolino contro il Tc Trexenta A, che non si è presentato sul campo Campionato Invernale: doppia vittoria per il Tc Alghero



ALGHERO – Buoni risultati per le quadre del Tc Alghero nella quarta giornata della Seconda serie maschile e femminile del Campionato invernale 2019 di tennis a squadre. Nel maschile, i ragazzi capitanati dal maestro Giancarlo Di Meo si sono imposti per 2-1 in casa contro il Tc Monterasu A, grazie alle vittorie in singolare di Davide Scanu (doppio 6-2 su Manca) e di Nicolò Serra (2-6 6-3 6-4 sull’ostico Moro).



In doppio, giocato a risultato acquisito, ininfluente sconfitta per la coppia Delogu-Carta (6-3 6-4 contro Moro-Manca). Con questa vittoria, il Tc Alghero sale a 4punti in classifica.



La squadra femminile composta da Claudia Bardino,Anastasia Ogno, Marta Cau e Martina Ingrao ha vinto 3-0 a tavolino contro il Tc Trexenta A, che non si è presentata all’incontro. Con questa vittoria, le algheresi salgono a quota 6 in classifica, con una partita da recuperare a Siliqua).



