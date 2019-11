Condividi | Cor 15:40 Con lui nel Cda, Grossi (FdI) e Bardino (Fi). Superato a fatica, e non senza infuocate polemiche, il cambio della governance in Fondazione, la Maggioranza tenta il blitz per il rinnovo dei vertici del Consiglio di amministrazione del Parco di Porto Conte Parco, Tilloca in pole per la presidenza



ALGHERO - E' Raimondo Tilloca (nella foto) il possibile successore di Gavino Scala alla presidenza del Consiglio d'amministrazione del Parco regionale di Porto Conte. Vigile urbano ormai in pensione, per lunghi anni a capo del Cerimoniale del Comune di Alghero, il suo nome è quello che circola con maggiore insistenza nelle stanze della politica.



Avrebbe abbondantemente superato la concorrenza interna all'Udc dell'ex assessore comunale ai Servizi sociali Marisa Castellini, e il suo nome potrebbe già essere portato all'attenzione dell'assemblea venerdì 29 novembre. Dopo oltre sei mesi, infatti, si riunirà per la prima volta la nuova assemblea di Casa Gioiosa (i cui membri coincidono con il Consiglio comunale) per l'approvazione del Rendiconto all'esercizio finanziario del 2018, ma non è escluso che l'ordine del giorno non possa essere integrato all'ultimo momento con il rinnovo delle cariche di vertice.



