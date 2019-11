Condividi | Red 17:25 Giovedì, la scuola Primaria e dell’Infanzia de La Pedrera si apriranno al territorio, coinvolgendo volontari, genitori ed Istituzioni in occasione della Festa dell’albero, in concomitanza con l’anniversario della Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza Alla Pedrera la Festa dell´albero



ALGHERO - Giovedì 21 novembre, la scuola primaria e dell’infanzia de La Pedrera si apriranno al territorio, coinvolgendo volontari, genitori ed Istituzioni in occasione della Festa dell’albero, in concomitanza con l’anniversario della Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Legambiente Alghero e con l’Agenzia regionale Forestas-Servizio territoriale di Sassari, che ha donato alla scuola venti piante adulte da mettere a dimora e centosessanta piantine, una per ogni bambina e bambino, per ribadire, con le scuole di tutta Italia, l’importanza del verde nel contrastare le emissioni di Co2, principale responsabile dell’innalzamento delle temperature del pianeta, da cui derivano carestie, guerre, migrazioni e catastrofi naturali



Piantare alberi che, com'è noto, assorbono l'anidride carbonica, è la cosa più semplice e rapida a cui pensare per iniziare a credere che con l'impegno di tutti si si possa cambiare iniziando da ciò che l'uomo ha più vicino a se. Un gesto che va oltre l'attività di una giornata e ben si coniuga con i diritti dell'infanzia: «piantiamo alberi per garantire alle nuove generazioni il diritto fondamentale ad avere un futuro», dichiarano dal plesso de La Pedrera.