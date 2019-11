Condividi | Red 17:13 Ieri mattina, a Cagliari, il presidente della Regione autonoma della Sardegna ha ricevuto a Villa Devoto lo chief executive officer of investments endowment della Qatar foundation Rashid Fahad Al-Naimi e l´executive committee member Qatar foundation investments e Qfe Tidu Maini Solinas incontra vertici Qatar foundation



CAGLIARI – Ieri mattina (martedì), a Cagliari, il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ha ricevuto a Villa Devoto lo chief executive officer of investments endowment della Qatar foundation Rashid Fahad Al-Naimi e l'executive committee member Qatar foundation investments e Qfe Tidu Maini. All’incontro, fissato per discutere sulla possibilità di portare avanti un piano organico di investimenti a medio e lungo termine nei settori strategici di sviluppo dell’Isola , era presente Lucio Rispo, responsabile per gli investimenti diretti di Qatar foundation endowment in Italia ed amministratore delegato di Sardinia healthcare and research properties.



«La visita rappresenta un segnale di estrema attenzione e rinnovato interesse del Qatar per l’Isola. La Sardegna vuole consolidare la sua immagine di terra ospitale e affidabile anche per gli interlocutori e investitori esteri”, ha sottolineato Solinas.



Nella foto: il presidente della Regione Christian Solinas Commenti CAGLIARI – Ieri mattina (martedì), a Cagliari, il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ha ricevuto a Villa Devoto lo chief executive officer of investments endowment della Qatar foundation Rashid Fahad Al-Naimi e l'executive committee member Qatar foundation investments e Qfe Tidu Maini. All’incontro, fissato per discutere sulla possibilità di portare avanti un piano organico di investimenti a medio e lungo termine nei settori strategici di sviluppo dell’Isola , era presente Lucio Rispo, responsabile per gli investimenti diretti di Qatar foundation endowment in Italia ed amministratore delegato di Sardinia healthcare and research properties.«La visita rappresenta un segnale di estrema attenzione e rinnovato interesse del Qatar per l’Isola. La Sardegna vuole consolidare la sua immagine di terra ospitale e affidabile anche per gli interlocutori e investitori esteri”, ha sottolineato Solinas.Nella foto: il presidente della Regione Christian Solinas