Furti in serie: 44enne pizzicato via gps

Ritrovati anche il casco e lo scooter descritti durante le testimonianze da alcune vittime. Sfortunatamente, a causa della cadute provocate dagli strattonamenti per i scippi, alcune donne sono rimaste lievemente ferite. QUARTU SANT'ELENA – Una disattenzione fatale. Un 44enne di Quartu Sant'Elena, accusato di una lunga serie di colpi messi a segno tra San Benedetto e Pirri negli ultimi due mesi, è stato rintracciato dalla Squadra Mobile di Cagliari grazie allla tecnologia.Infatti, il geolocalizzatore di uno dei cellulari rubati era rimasto attivo, indicando così alle Forze dell'ordine la posizione dell'uomo. Di conseguenza, la Polizia è potuta arrivare agevolemente in un appartamento di Via Danimarca, facendo scattare le manette.Ritrovati anche il casco e lo scooter descritti durante le testimonianze da alcune vittime. Sfortunatamente, a causa della cadute provocate dagli strattonamenti per i scippi, alcune donne sono rimaste lievemente ferite.