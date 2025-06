Cor 10:43 Ovazione per i Carmina Burana in Piazza d´Italia Ottima la prova dell’Orchestra, del coro del de Carolis e del coro del Friuli Venezia Giulia ben coesi e fluidi grazie alla direzione efficace di Francesca Tosi, molto bene anche il coro delle voci bianche diretto da Salvatore Rizzu



SASSARI - E’ stato un grande successo ieri sera il primo appuntamento con la “Grande Lirica d’Estate” evento organizzato dal de Carolis pensato per avvicinare la lirica al grande pubblico. Sul palco 200 artisti tra orchestrali e coristi impegnati in uno dei concerti lirico-sinfonici più amati dal pubblico: I “Carmina Burana” di Carl Orff “inserito nella stagione 2025 dell’Ente de Carolis

Applausi infiniti hanno accompagnato il concerto che al termine dopo una lunga ovazione si è concluso con un acclamato bis: il brano “Fortuna” Già con Pagliacci nel 2023, biglietti omaggio esauriti in pochi minuti dall’apertura del botteghino, il risultato era già enorme, lo scorso anno l’esperienza è stata bissata con “Otello”: sold out di biglietti a pagamento chiuso in poche ore.

L’ente de Carolis per la stagione 2025, sostenuta dal Ministero dalla Regione, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna ha raddoppiato i titoli e l’offerta e la platea gremita e gli applausi scroscianti e calorosi del pubblico hanno confermato l’ottima riuscita di un evento che ha visto in platea anche tanti giovani.



Ma ancora prima di dare il via alla serata musicale il parterre ha ospitato un altro importante evento il “Sardegna Pride”. La manifestazione sarda per le libertà e i diritti di tutte e tutti ha fatto il suo passaggio anche in Piazza d’Italia. Dopo un intervento di Ivana Marteddu del coordinamento “Sardegna Pride”, introdotto dalla giornalista Monica de Murtas, la parola è passata al sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, all’assessora alla cultura Nicoletta Puggioni e al direttore del de Carolis Alberto Gazale. Si è subito entrati quindi nelle atmosfere coinvolgenti dei “Carmina Burana” che hanno subito catturato l’attenzione del pubblico sino al termine del concerto trasportando per un'ora tutti i presenti nella potenza della musica di Orff. L’esaltante invocazione alla Dea Fortuna, la celebrazione della primavera, l'ode alla passione carnale e l'intimo e spirituale inno all'amore.



Ottima la prova dell’Orchestra, del coro del de Carolis e del coro del Friuli Venezia Giulia ben coesi e fluidi grazie alla direzione efficace di Francesca Tosi, molto bene anche il coro delle voci bianche diretto da Salvatore Rizzu. Di grande fascino le interpretazioni dei Solisti: Domenico Balzani (baritono), Evgeniya Vukkert (soprano) Antonino Siragusa (tenore).I Carmina Burana: canti goliardici in latino del XII-XIII secolo da sempre affascinano gli spettatori per la potenza di colori e movimenti ritmici, per gli effetti sonori percussivi alternati a melodie accattivanti. La magia creata da Carl Orff è stata perfettamente resa dalla produzione proposta dal de Carolis che andrà ancora in scena oggi domenica 29 giugno alle 21,30 nell'arena di piazza d’Italia e martedì 1 luglio alle 22, ultimo appuntamento, alla banchina Dogana del porto di Alghero.