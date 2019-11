Condividi | Cor 10:21 Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Olbia, assieme ai carabinieri e ad un´ambulanza del 118. Immediati i soccorsi all´autista, che ha riportato diverse fratture e contusioni Tir si ribalta, autista fratturato



SASSARI - Brutto incidente prima dell'alba di oggi sulla Strada Statale 279 nel territorio di Monti (Olbia). Un tir che viaggiava in direzione della città di Sassari per cause in corso di accertamento, ha sbandato uscendo di strada e cappottandosi su un fianco, per fortuna senza urtare o coinvolgere altri veicoli.



Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Olbia, assieme ai carabinieri e ad un'ambulanza del 118. Immediati i soccorsi all'autista, che ha riportato diverse fratture e contusioni.



L'uomo è stato trasportato in ospedale a Olbia. Gli operatori del 115 si sono quindi occupati della messa in sicurezza della carreggiata, mentre le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi di legge, avviando accertamenti per chiarire l'esatta dinamica e le cause dell'accaduto.



