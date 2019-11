Condividi | Red 20:07 Visita di cortesia, questa mattina a Palazzo Ducale, del governatore del Rotary del Distretto 2080 (Sardegna-Lazio) Giulio Bicciolo. che ha incontrato il sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus. L´incontro è stata l´occasione per la condivisione ed un confronto sui progetti che il Rotary intende portare avanti nel territorio, anche con il supporto del Comune Sassari: Campus riceve governatore Rotary



SASSARI - Visita di cortesia, questa mattina (giovedì) a Palazzo Ducale, del governatore del Rotary del Distretto 2080 (Sardegna-Lazio) Giulio Bicciolo. che ha incontrato il sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus. L'esponente dell'associazione è stato accompagnato dal coordinatore Sardegna del Distretto Gabriele Andria, dal presidente del Rotary club Sassari Attilio Mastino, da quello del Rotary Ccub Sassari Silki Antonio Falco, del Rotary club Sassari nord Mauro Milia e dall'assessore comunale al Bilancio Carlo Sardara. L'incontro è stata l'occasione per la condivisione ed un confronto sui progetti che il Rotary intende portare avanti nel territorio, anche con il supporto del Comune.



Nella foto: il sindaco Gian Vittorio Campus ed il governatore Giulio Bicciolo Commenti SASSARI - Visita di cortesia, questa mattina (giovedì) a Palazzo Ducale, del governatore del Rotary del Distretto 2080 (Sardegna-Lazio) Giulio Bicciolo. che ha incontrato il sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus. L'esponente dell'associazione è stato accompagnato dal coordinatore Sardegna del Distretto Gabriele Andria, dal presidente del Rotary club Sassari Attilio Mastino, da quello del Rotary Ccub Sassari Silki Antonio Falco, del Rotary club Sassari nord Mauro Milia e dall'assessore comunale al Bilancio Carlo Sardara. L'incontro è stata l'occasione per la condivisione ed un confronto sui progetti che il Rotary intende portare avanti nel territorio, anche con il supporto del Comune.Nella foto: il sindaco Gian Vittorio Campus ed il governatore Giulio Bicciolo