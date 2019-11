video Condividi | Cor 9:35 «Nessuno scippo, il rally è patrimonio di Sardegna»



Con lo spostamento della partenza del Rally Italia Sardegna del 2020 su Olbia in molti già intravedono un progressivo addio della kermesse dalla città di Alghero, ma Giulio Pes taglia corto e smorza ogni polemica campanilistica. «Per ora nessun depotenziamento di Alghero, il rally è della Sardegna ed è giusto che anche altre città possano avanzare richieste» precisa il Presidente Aci e vero motore della manifestazione mondiale. «Lavoriamo sul 2020 e pensiamo di anno in anno, poi si vedrà».